Суджанский район, Курская область, 15 марта, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Российские военные нашли дневник пожилой жительницы села Мартыновка Суджанского района, в котором она рассказала о жизни в условиях оккупации ВСУ и своих последних днях. Об этом сообщил ТАСС.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Тело погибшей вывезли из села, освобождённого 11 марта, бойцы отряда Питерского спецназа «Ахмат». Имя женщины, оставившей послание для своих родных, пока не установлено, в письме говорится, что ей было 77 лет.

«В хате три градуса тепла, скоро конец. Вам желаю, чтобы были живы и здоровы. Я прожила много лет, хоть не хорошо. Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет», — отмечено в письме.

Женщина призналась, что думает о своих родственниках, которых ей очень жалко. Она попросила у них прощения и добавила, что сама простила всех.

Одном из сообщений жительница Мартыновки поздравила с наступающим днём рождения внучку Елену. Женщина пожелала ей здоровья, счастья и всего наилучшего.

«Сегодня 13 ноября, я ещё жива, холодно, но дождя нет, 4 градуса в хате», — написала пенсионерка, обращаясь к внучке.

В другом фрагменте женщина рассказала, что живёт «как в одиночной камере» — в доме нет ни газа, ни света, ни воды, с каждым днём становится холоднее.

«Ветер большой, холодно. Я думаю, хотя бы я скорей умерла да не мучилась. Умерла, раз я прожила не очень хорошо, но 77 лет», — добавила женщина.

Пенсионерка попросила внучку Елену найти её останки после того, как закончатся боевые действия, и похоронить «возле Светы», а на могиле поставить крест с фотографией.

В письме женщина упомянула президента США Дональда Трампа, который не раз обещал прекратить конфликт на Украине за 24 часа, а также отметила, что страдает «за свой язык».

Ранее жительница Суджанского района Валентина Глущенко, эвакуированная после успешных действий российских войск, рассказала о жизни под контролем ВСУ в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой. По словам женщины, украинские военные сначала разграбили все магазины бытовой техники, потом — магазины одежды, потом — продуктовые, а потом пошли по квартирам. Они ломали двери, заходили в жилища и грабили всё, что было. В основном им нужна была электроника, но выносили всё, «вплоть до трусов и лифчиков».

С конца минувшей недели российские военные осуществляют масштабное наступление в Курской области. Минобороны России 13 марта проинформировало об освобождении города Суджа. Днём ранее в Сети появились первые кадры из центра Суджи, а также видео с поднятым у здания администрации российским флагом.

По данным Минобороны на 14 марта, за неделю российские войска освободили в регионе 28 населённых пунктов, в том числе село Гончаровка близ Суджи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 марта сообщил, что Владимиру Путину доложили о переходе операции по освобождению Курской области от украинских сил к завершающей стадии.