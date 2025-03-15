Вашингтон, 15 марта, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Ограничивая свободу граждан из-за неспособности контролировать собственные границы европейские страны рискуют совершить цивилизационное самоубийство. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в прямом эфире телеканала Fox News.

Philipp von Ditfurth/Global Look Press

Вэнс выразил серьёзную обеспокоенность тем, что Европа не контролирует должным образом свои границы, что, по его мнению, может привести Старый Свет к краху.

«Они не могут или не хотят — слишком много стран, чтобы контролировать свои границы. Граждане протестуют против таких вещей, как вторжение через границы. Попытки противостоять этому — хорошо, но вы также видите, как они начинают ограничивать свободу слова своих собственных граждан. Я думаю, что Европа рискует совершить цивилизационное самоубийство», — отметил американец.

Вице-президент призвал европейских лидеров проявлять больше уважения к гражданам и прислушиваться к их позиции, особо выделив Германию.

Как передавало ИА Регнум, Вэнс 14 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности уделил особое внимание проблеме цензуры в европейских странах. Он подчеркнул, что администрация США крайне обеспокоена безопасностью в Европе. По его словам, проблемы на Европейском континенте уже проявляются в виде отмены выборов в Румынии.

Вэнс также выразил мнение, что главной угрозой для Европы является не Россия или Китай, а сама Европа. Помимо этого, вице-президент США заявил, что готов приехать в РФ на переговоры по Украине.