Калуга, 15 марта, 2025, 10:52 — ИА Регнум. В Калужской области задержали двух подростков по подозрению в поджоге батарейного шкафа на железнодорожной станции Говардово. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Следствием установлено, что в ночь на 12 марта 2025 года подозреваемые, находясь на 124-м км железнодорожной станции Говардово Калужской области, вскрыли и подожгли батарейный шкаф. Указанные действия они совершили за денежное вознаграждение, обещанное им ранее незнакомым лицом в одном из мессенджеров», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что подростки были задержаны и заключены под стражу. Было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Как передавало ИА Регнум, в конце января в Московском регионе силовики задержали 18-летнего учащегося колледжа, устроившего поджог на железной дороге.

Как рассказал сам задержанный, с ним в одном из мессенджеров связался неизвестный и предложил устроить поджог на железной дороге. За это он пообещал вознаграждение в размере 40 тыс. рублей. Свои действия молодой человек снял на видео, но денег от заказчика так и не получил.

В первой половине января группа подростков подожгла релейный шкаф на железной дороге на перегоне Красноуфимск — Зюрзя Горьковской железной дороги в Свердловской области. Инструкции о том, где и как совершить поджог, они получили через мессенджер. За выполнение им пообещали вознаграждение в 10 тыс. рублей.

В результате поджога обеспечивающее бесперебойное движение пассажирских и грузовых поездов оборудование получило повреждение. Злоумышленников задержали по горячим следам, в отношении них возбудили уголовное дело о теракте и взяли под стражу.