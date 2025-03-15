Рим, 15 марта, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Критика высказываний президента Италии Серджо Маттареллы со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой обусловлена защитой от неоправданных нападок. Об этом заявил журналистам посол РФ в Италии Алексей Парамонов.

Paolo Giandotti/Global Look Press Серджо Маттарелла

Ранее Захарова назвала заявления Маттареллы о якобы угрозе ядерным оружием со стороны России в адрес стран Европы дезинформацией и фейком. Она также выразила уверенность, что итальянский лидер не сможет подтвердить свои высказывания. Вскоре после этих слов МИД Италии вызвал российского посла.

«Использование в публичных заявлениях главы итальянского государства заведомо ложных, сомнительных с исторической и моральной точек зрения параллелей и нарративов, которые оскорбительны для России, её руководства и народа, ещё более отягощает нынешнюю удручающую атмосферу двусторонних отношений. Порекомендовали итальянским дипломатам рассматривать реакцию МИД России не как «словесную атаку», а как нашу защиту от ничем не спровоцированных повторяющихся нападок на Россию», — отметил Парамонов.

Дипломат также уточил, что в ходе встречи с представителями МИД Италии было достигнуто общее понимание важности более продуктивного использования имеющихся дипломатических каналов в целях предотвращения серьёзных недопониманий или конфликтных ситуаций в межгосударственных отношениях.

Как передавало ИА Регнум, заявления западных политиков об «угрозе» со стороны России не являются чем-то новым. Так, 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон в ходе обращения к нации заявил, что Россия якобы является угрозой для Европы. Он также заявил, что готов начать обсуждение защиты европейских союзников французским ядерным оружием.

При этом российские официальные власти неоднократно отмечали, что не несут ни для кого угрозы, но вынуждены защищаться. Так, НАТО, обманув Москву, продолжило расширение на восток. Как отмечал президент России Владимир Путин, страны Запада пошли ещё дальше и попытались втянуть в альянс Украину.