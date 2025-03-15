Вашингтон, 15 марта, 2025, 10:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация получила позитивную реакцию от российской стороны на предложение о временном прекращении огня. Об этом американский лидер заявил во время выступления в министерстве юстиции США.

JIM LO SCALZO / POOL/ТАСС Дональд Трамп

«У нас были очень хорошие обсуждения по этому поводу. Мы получили несколько очень хороших ответов», ― отметил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон хочет добиться прекращения огня и теперь ждет ответа от Москвы. Он также добавил, что американская администрация также имеет достаточно хорошие контакты с Киевом.

При этом Трамп считает, что, несмотря на достаточно хорошие новости по Украине, до завершения переговоров по урегулированию конфликта еще далеко.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 14 марта сообщил, что днем ранее провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер отметил, что беседа прошла «очень хорошо и продуктивно». По его словам, есть очень хороший шанс на то, что кровопролитный конфликт закончится.

Он также добавил, что обсуждения с российским лидером перспективы прекращения огня на Украине идут хорошо, но ситуация сложная. Кроме того, Трамп признал, что его слова о готовности завершить конфликт на Украине за 24 часа были саркастическими.

Американский лидер напомнил, что ранее в Киеве согласились на прекращение огня, если удастся добиться того же от России. Также президент США анонсировал появление 17 марта новых подробностей о перемирии на Украине.

Поздно вечером 13 марта состоялась встреча Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа, который прилетел в Москву из Катара. Представитель США передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования. Российский лидер в свою очередь передал через Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы для президента США.