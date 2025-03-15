* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Симферополь, 15 марта, 2025, 10:08 — ИА Регнум. Убийство радикального украинского националиста Демьяна Ганула (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) может быть попыткой скрыть следы, ведущие к заказчикам поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Социальные сети Демьяна Ганула (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Ликвидация Ганула ― это не совпадение, а попытка замести следы к истинным заказчикам той страшной трагедии», ― процитировали «РИА Новости» Рогова.

Он указал на то, что убийство одного из главных участников этого преступления произошло сразу после того, как Европейский суд по правам человека признал Украину виновной в непредотвращении насилия во время протестов в Одессе в 2014 году.

Задержанного, полагает Рогов, попытаются заставить признаться, что он «чуть ли не российский шпион», или озвучат мотив личной расправы, чтобы ни у кого не возникло вопросов, зачем устранили Ганула.

«Допускаю, что за убийством в том числе могли стоять карательные спецслужбы киевского режима», ― добавил председатель комиссии ОП РФ.

Днём 14 марта украинские СМИ сообщили, что на Александровском проспекте в центре Одессы убит мужчина. Позднее поступила информация, что убитым оказался Ганул. МВД Украины подтвердило личность жертвы.

Подозреваемого задержали в тот же день. В квартире, где он скрывался, нашли оружие, с помощью которого могло быть совершено преступление. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), предполагаемым убийцей оказался 46-летний дезертир ВСУ.

Следователи рассматривают несколько версий убийства. По одной из них преступление было совершено в качестве мести за помощь Ганула в организации задержания уклонистов от насильственной мобилизации на Украине.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с ИА Регнум назвал ликвидацию Ганула казнью, которая напоминает о неминуемом наказании для всех нацистов и русофобов. Эксперт также предположил, что Ганула в совершении преступлений прикрывали спецслужбы киевского режима.

Ганул — бывший руководитель силового блока одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также других радикальных формирований. После начала спецоперации на Украине он организовывал отряды самообороны, в составе которых патрулировал улицы в поисках «российских диверсантов», распространял инструкции по изготовлению коктейлей Молотова, занимался сбором средств на нужды ВСУ.

Националист также «боролся» против тех, кто не поддерживал насильственную мобилизацию на Украине и критиковал ВСУ. Он также был одним из организаторов и участников массового убийства в одесского Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате которого только по официальным данным погибли 48 человек.