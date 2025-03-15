Москва, 15 марта, 2025, 09:45 — ИА Регнум. Российские военные сбили три украинских беспилотника над Брянской областью и Чёрным морем, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

В ведомстве уточнили, что дроны были нейтрализованы дежурными средствами ПВО в период с 7:45 до 8:10 МСК.

«Два БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

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