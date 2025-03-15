Норильск, Красноярский край, 15 марта, 2025, 09:29 — ИА Регнум. Более тысячи пассажиров не могут вылететь из Норильска из-за задержки рейсов по причине непогоды. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Сегодня по причине неблагоприятных метеоусловий ограничен прием и вылет воздушных судов в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На длительное время задерживаются рейсы авиакомпаний «НордСтар», «Сибирь» и «РедВингс» из Норильска в Абакан, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Уфу. Также задерживаются самолеты в Норильск из Абакана, Красноярска, Новосибирска.

Уточняется, что всего вылета ожидают свыше тысячи пассажиров, более 300 из них находятся в аэропорту, в том числе дети.

В связи с задержкой рейсов транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, а также напомнила пассажирам об их правах в таких случаях.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля пассажиры нескольких самолетов, следовавших в Сочи, не смогли добраться до места назначения. Борты ушли на запасные аэродромы из-за сильного снегопада.

16 февраля самолет Airbus A321 египетской авиакомпании Al Masria вынужденно совершил посадку в Польше и несколько часов не мог вылететь в Калининград из-за сильного снегопада в регионе. В общей сложности российские туристы провели в самолете порядка 16 часов, из них более 10 часов они находились в польской Познани.

22 января авиарейс с российскими туристами, задержавшийся в Гаване, вылетел в Москву спустя 28 часов ожидания. Как пояснили в авиакомпании, задержка авиарейса изначально произошла из-за технического дефекта, который устранили, а затем вылет авиарейса откладывался по различным причинам.