Москва, 15 марта, 2025, 09:19 — ИА Регнум. Предложение президента России Владимира Путина бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящимся на территории Курской области, сложить оружие пока действует. Об этом 15 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

При этом представитель Кремля подчеркнул, что время у Киева на принятие решения остается все меньше.

«У них время сокращается, как шагреневая кожа», ― процитировал ТАСС Пескова.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта президент США Дональд Трамп объявил, что направил Путину просьбу полностью пощадить окружённые российскими войсками в Курской области формирования Вооруженных сил Украины. По словам главы Белого дома, «в очень плохом и уязвимом положении» находятся тысячи украинских военных.

Президент РФ, в свою очередь, подчеркнул, что относится с пониманием к призыву Трампа руководствоваться в отношении украинских военнослужащих соображениями гуманитарного характера. Российский лидер пообещал, что, если бойцы ВСУ сдадут оружие, им будут гарантированы жизнь и достойное обращение.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 14 марта заявил, что при отказе сложить оружие бойцы ВСУ в курском приграничье будут уничтожены. У киевского режима ещё есть шанс спасти военных, и ближайшие часы покажут, что они выбрали, добавил он.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выступил с призывом к главе киевского режима Владимиру Зеленскому капитулировать.

12 марта в докладе президенту России начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована. Верховный главнокомандующий поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион.