Магдагачинский район, Амурская область, 15 марта, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области, после чего произошло столкновение со встречным составом. Пострадал один человек, сообщила пресс-служба РЖД в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

Инцидент произошёл в 06:47 МСК в Магдагачинском районе на перегоне Чалганы — Ушумун Забайкальской железной дороги. По предварительной информации, травмы получил машинист встречного поезда.

«В сходе 28 вагонов и два локомотива. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет», — говорится в сообщении.

Движение на участке приостановили, к месту направили четыре восстановительных поезда. В РЖД создали штаб по устранению последствий происшествия, причины которого устанавливаются. Ожидаются задержки пассажирских поездов, добавили в компании.

Ранее ИА Регнум сообщало о других подобных инцидентах на железной дороге. В январе 22 порожних вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии. В результате был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть, пострадавших не было.

В декабре два пассажирских поезда задержались из-за схода с рельсов вагонов грузовых поездов в Забайкальском крае.