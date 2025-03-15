Брянск, 15 марта, 2025, 08:49 — ИА Регнум. Средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В течение прошедшей ночи силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью обнаружены и уничтожены семь БПЛА самолётного типа», — написал Богомаз.

Пострадавших нет, районы падения обломков обследуют оперативные и экстренные службы, добавил он.

Ранее Минобороны РФ проинформировало об уничтожении 126 украинских дронов над шестью регионами страны в течение ночи. Самому массированному налёту подверглась Волгоградская область — там сбили 64 БПЛА. Ещё 38 дронов нейтрализовали над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, семь — над Брянской, два — над Ростовской, один — над Курской.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что дроны сбили над Котовским, Городищенским, Калачёвским районами и южной частью Волгограда. В Красноармейском районе города в результате падения обломков загорелся камыш. Возгорание оперативно потушили, повреждений и пострадавших не было.