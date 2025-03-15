Москва, 15 марта, 2025, 08:52 — ИА Регнум. Апелляционный военный суд утвердил заочный приговор командиру 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ полковнику Фёдору Ярошевичу (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), приговорённому к пожизненному сроку за обстрелы Белгорода. Об этом сообщается в картотеке суда.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Судебный акт оставлен без изменения», ― процитировал ТАСС материалы судебной инстанции.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Ярошевича к пожизненному заключению за обстрелы Белгорода. Его признали виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Также суд удовлетворил гражданский иск Минобороны РФ на сумму более 1,3 млрд рублей ущерба, нанесённого действиями Ярошевича.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за того, что в деле содержится информация о Вооружённых силах РФ.

По версии следствия, в 2022 году Ярошевич, находясь на позиции вблизи Харькова, отдал незаконные приказы подчинённым о нанесении ударов ракетами «Точка-У» по территории Белгородской области, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители.

Ранее, 4 сентября, Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку ещё одного украинского военного ― командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов). Его признали виновным в организации обстрелов Белгородской области. Исчисление наказания украинскому комбригу начнётся с момента его задержания на территории России или экстрадиции в РФ.

Храпача в августе 2023 года заочно приговорили к пожизненному заключению за приказ об обстреле Донецка из реактивной системы залпового огня.