Москва, 15 марта, 2025, 08:31 — ИА Регнум. Имущество и активы семьи обвиняемого в коррупции бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, на которые суды и органы следствия наложили обеспечительные меры, оцениваются в более чем 2,5 млрд рублей. Об этом 15 марта сообщили в правоохранительных органах.

Сергей Фадеичев/ТАСС Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

«Согласно рыночной стоимости всех арестованных по делу активов и иного имущества Иванова, его семьи и других фигурантов <…> общая их стоимость составляет более 2,5 млрд рублей», ― процитировал ТАСС представителя правоохранительного ведомства.

Он уточнил, что речь идет в том числе об арестованных в рамках уголовного дела банковских счетах, раритетных автомобилях, мотоциклах, коллекции дорогостоящих часов и недвижимости.

По данным правоохранительных органов, обеспечительные меры, в частности, наложены на расчетные счета Иванова и его родственников в четырех столичных банках. Общая сумма арестованных денежных средств превышает 20 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года. По данным следствия, бывший замглавы Минобороны вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд оборонного ведомства.

Иванов вину не признаёт. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи. Следствие установило, что фигурант распределял деньги, полученные преступным путём, на счета членов семьи и знакомых.

Также в рамках расследования суд арестовал два ретроавтомобиля (американский лимузин Packard 1942 года выпуска и Opel Admiral 1939 года выпуска), катер и 23 автомобиля Иванова. Кроме того, сотрудники СК изъяли в его доме более 30 единиц огнестрельного оружия.

Басманный суд 17 декабря продлил арест Тимуру Иванову до 23 марта. Также на три месяца продлили арест второму фигуранту — предпринимателю Сергею Бородину.

Хамовнический суд Москвы 29 января направил уголовное дело Иванова и его экс-подчинённого Антона Филатова для рассмотрения в Мосгорсуд. Дело будет слушаться в закрытом от прессы и публики режиме. Речь идёт об уголовном деле об особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Также в отношении Иванова возбуждены дела о растрате более 205 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и о получении взятки в размере 1,185 млрд рублей.