Волгоград, 15 марта, 2025, 08:10 — ИА Регнум. В ночь на 15 марта на Волгоградскую область совершена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, большую часть дронов перехватили или нейтрализовали системы противовоздушной обороны. Атаке подверглись три района области и областной центр.

«Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны РФ отразили массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области в Котовском, Городищенском, Калачевском районе и в южной части Волгограда», ― уточнил губернатор в Telegram-канале.

Он добавил, что в результате падения обломков на территории Красноармейского района загорелся камыш. Возгорание оперативно потушили. В результате никто не пострадал. Повреждений объектов также не зафиксировано.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, за прошедшую ночь, 15 марта, подразделения противовоздушной обороны ликвидировали над шестью регионами России 126 вражеских беспилотников. Самая массированная атака была предпринята ВСУ на Волгоградскую область.

В небе над регионом сбили 64 украинских дрона. Ещё 38 БПЛА уничтожили в Воронежской области. 14 вражеских беспилотников средства ПВО обнаружили и нейтрализовали на территории Белгородской области. В небе над Брянской областью сбито за ночь семь БПЛА. Кроме того, два украинских дрона ликвидировали в Ростовской области и один — в Курской.

15 февраля в небе над Волгоградской областью средства ПВО сбили 17 беспилотных летательных аппаратов. Обломки дрона упали на кровлю дома и автомобиль в Волгограде, пострадал один человек. У пострадавшего были легкие травмы, ему оказали необходимую помощь.