Москва, 15 марта, 2025, 08:03 — ИА Регнум. Великобритания не может выдвигать России каких-либо требований для урегулирования конфликта на Украине. Её мнение никому не интересно, заявил 14 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Полагаю, главе МИД Британии, которая во всей истории с урегулированием конфликта вообще сбоку припёка, поскольку выступает против переговоров как таковых, лучше бы помолчать и тихо посидеть в сторонке. Его мнение заранее известно, никакого интереса оно не представляет», — написал сенатор в Telegram-канале.

Он добавил, что Британия вообще не играет никакой роли в переговорах и не может выдвигать к России никаких требований.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине «без каких-либо условий». Выступая на саммите «Группы семи» (G7) в Канаде, он отметил, что данную позицию якобы разделяют все члены объединения.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отверг предложение Британии о прекращении огня на Украине без предварительных условий. С дипломатической точки зрения, Британия и её министр могут засунуть свою идею туда, откуда она появилась, отреагировал зампред.