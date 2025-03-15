ДНР, 15 марта, 2025, 07:42 — ИА Регнум. В освобождённом от ВСУ Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) только в феврале обнаружили более 19 тыс. патронов и почти 400 снарядов производства стран НАТО. Об этом сообщила пресс-служба МВД по ДНР.

Иван Шилов ИА Регнум Снаряды 155 мм

«За прошедший месяц сотрудниками МВД по ДНР совместно с военной комендатурой ДНР в населённом пункте Курахово в рамках работы по обнаружению боеприпасов было изъято 377 единиц снарядов производства стран НАТО. Также было выявлено и изъято ещё 19 257 натовских патронов», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что схроны с натовским оружием находят в городе каждый день после бегства ВСУ. Правоохранители в основном выявляют маркированные мины, ручные противотанковые гранатомёты, сбросы для БПЛА, гранаты, патроны разных калибров. Также была найдена брошенная автоматическая пушка БМП «Бредли».

Находки в дальнейшем направят в подразделения российских войск для обеспечения участников спецоперации. В случае угрозы от обнаруженных боеприпасов их на месте уничтожают сапёры, отметили в республиканском МВД.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января подразделения Южной группировки войск полностью освободили Курахово — наиболее крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса. С севера его защищало водохранилище, что ограничивало возможности российских штурмовиков. В совокупности город удерживали 26 батальонов численностью свыше 15 тыс. военных ВСУ.

В Минобороны РФ отметили, что освобождение Курахова позволило российским войскам выйти на оперативный простор. Подобные позиции дают возможность нарастить темпы освобождения территории ДНР. При освобождении города ВСУ потеряли 80% личного состава (более 12 тыс. человек), порядка 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин.