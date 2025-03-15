Россия с пониманием относится к призыву президента США Дональда Трампа руководствоваться соображениями гуманитарного характера в отношении тысяч украинских военнослужащих, заблокированных в Курской области. Но чтобы его реализовать, военно-политическое руководство Украины должно отдать приказ подразделениям сложить оружие и сдаться в плен — в этом случае боевикам будут гарантированы жизнь и достойное обращение, сообщил президент России Владимир Путин 14 марта на совещании Совета безопасности. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1115-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

На территорию Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) вторглись 6 августа 2024 года. Владимир Путин обратил внимание, что попавшие в окружение боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения, квалифицируемые Генпрокуратурой как терроризм.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3953402" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Вступительное слово Президента России на совещании с постоянными членами Совета Безопасности

Только накануне, 14 марта, ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в освобождённой Судже. Погибла сотрудница культурного учреждения, ещё двое получили ранения. А само историческое здание, которое являлось памятником архитектуры конца XIX века, уничтожено сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/9dvqorAGl" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> При атаке ВСУ на здание краеведческого музея в Судже, предварительно, погибла сотрудница, двое пострадали

Доказательства зверств киевского режима в Курской области постоянно публикует в Telegram-канале председатель международного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ РФ Максим Григорьев. Он тоже побывал в Судже и записал видеообращение с места расстрела мирных жителей. Оно находится прямо на въезде в город.

«Гражданская машина, вся в следах от выстрелов. ВСУ расстреляли женщину, которая здесь была. Поблизости лежит еще одно тело, мужчина. Тоже убит ВСУ», — подчеркнул общественный деятель.

«Украинские военные убивали всех, кто попадался на глаза. Говорили, что у них приказ — убивать всех русских. Женщины, мужчины — разницы не было. Детей тоже убивали. Семилетнему мальчику оторвало руку ракетным ударом», — отмечала ранее жительница курского села Лебедевка Елена Фурсова.

Спасенная из освобожденной Суджи местная жительница Валентина Глущенко в беседе с главным редактором ИА Регнум Мариной Ахмедовой рассказала, как в условиях украинской оккупации она была вынуждена похоронить свою 94-летнюю маму прямо под окнами дома, так как бойцы Вооруженных сил Украины никого не пускали на кладбище.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/e4GxrQAvg" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Спасённая из Суджи: меня не пускали на кладбище, маму похоронила под окнами

Теснить врага в курском приграничье помогают бойцы группировки войск «Север». Освобождено уже свыше 1100 квадратных километров, информировал 12 марта Генштаб. Сократить более чем в 2,5 раза площадь, занятую врагом в курском приграничье, а также освободить десятки населённых пунктов помогли беспрецедентные действия сводного формирования штурмовиков, совершивших бросок в самый тыл врага через трубу газотранспортной системы.

Неоценимую помощь в выявлении неонацистов оказывают местные жители, которые оперативно информируют «северян» о подозрительных личностях, информирует 15 марта Telegram-канал группировки «Север».

Отмечается также, что на всех освобожденных территориях Курской области продолжается эвакуация гражданского населения, пережившего оккупацию — многие граждане нуждаются в экстренной медицинской помощи.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.