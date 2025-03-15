Хельсинки, 15 марта, 2025, 07:37 — ИА Регнум. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выступил с призывом к главе киевского режима Владимиру Зеленскому капитулировать. Пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

ИА Регнум

«Зеленскому осталась только одна вещь: сдаться. Позитивные изменения начнутся сразу же», — написал Малинен.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов высказал мнение, что Зеленский оказался в тупике в вопросе спасения попавшей в окружение группировки ВСУ в курском приграничье. Какое бы он ни принял решение — оно будет проигрышным для него.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин пообещал, что, если вэсэушники сдадут оружие, им будут гарантированы жизнь и достойное обращение.

ВСУ в Курской области совершили многочисленные преступления против гражданского населения, которые квалифицируются Генпрокуратурой РФ как терроризм.

При отказе сложить оружие бойцы ВСУ в курском приграничье будут уничтожены, заявил 14 марта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. У киевского режима ещё есть шанс спасти военных, и ближайшие часы покажут, что они выбрали, добавил зампред Совбеза.