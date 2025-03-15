Москва, 15 марта, 2025, 07:28 — ИА Регнум. За прошедшую ночь, 15 марта, подразделения противовоздушной обороны ликвидировали над шестью регионами России 126 вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Самая массированная атака была предпринята ВСУ на Волгоградскую область. В небе над регионом сбили 64 украинских дрона. Ещё 38 БПЛА уничтожили в Воронежской области.

14 вражеских беспилотников средства ПВО обнаружили и уничтожили на территории Белгородской области. В небе над Брянской областью сбито за ночь семь БПЛА.

Два украинских дрона ликвидировали в Ростовской области и один — в Курской.

Как передавало ИА Регнум, потерпевшими в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московский регион 11 марта признаны более 70 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

13 марта российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 147 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.