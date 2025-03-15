Москва, 15 марта, 2025, 07:16 — ИА Регнум. Украинским властям нужно отдать приказ, чтобы бойцы ВСУ в Курской области сложили оружие. Только это гарантирует им жизнь, ответил 14 марта президент России Владимир Путин на призыв американского лидера Дональда Трампа о пощаде окружённых украинских военных.

ИА Регнум ВСУ, Курская область

«Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям — сложить оружие и сдаться в плен. Им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», — пояснил верховный главнокомандующий на совещании Совета безопасности.

Путин подчеркнул, что относится с пониманием к призыву Трампа руководствоваться в отношении украинских военнослужащих соображениями гуманитарного характера.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта Трамп объявил, что направил российскому коллеге просьбу полностью пощадить окружённые в Курской области формирования Вооруженных сил Украины. По словам главы Белого дома, тысячи украинских военных окружены российскими войсками и «находятся в очень плохом и уязвимом положении».

При отказе сложить оружие бойцы ВСУ в курском приграничье будут уничтожены, заявил 14 марта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. У киевского режима ещё есть шанс спасти военных, и ближайшие часы покажут, что они выбрали, добавил он.

Президент России 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил главнокомандующему об освобождении более 86% ранее захваченной ВСУ территории. Путин поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион, а также подумать о создании зоны безопасности в Сумской области.