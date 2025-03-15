Москва, 15 марта, 2025, 07:12 — ИА Регнум. Техника, оставленная украинскими войсками в Курской области, в основном танки Abrams, может быть оценена минимум в 120 млн долларов. Об этом сообщил ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Иван Шилов ИА Регнум Горящий танк Abrams

Эксперт пояснил, что о брошенной технике свидетельствуют множество фотографий и видеоматериалов от коллег, работающих на передовой в Курской области. И её количество огромное.

«Противник, который пришёл с большим количеством дорогой и серьёзной техники НАТО, без сожаления её бросил. Мы примерно представляем стоимость Abrams на оружейных рынках — около 12 млн долларов. Можно предположить, что десяток таких машин стоит минимум 120 млн долларов», — заявил Михайлов.

Он также отметил, что захваченные в 1944–1945 годах немецкие самоходные артиллерийские установки, танки и другие боевые машины использовались в интересах советских наступательных операций.

По словам руководителя, техника была полезна и хорошо себя зарекомендовала. Михайлов предположил, что некоторые единицы техники будут освоены российскими специалистами и даже применены в боевых действиях. Было бы интересно увидеть бой Abrams против Abrams, добавил специалист.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ оставили российской армии лучшие образцы своего вооружения, сбежав из Курской области. Об этом написал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. Тяжёлую технику, которую они не смогли забрать с собой, просто бросили. В качестве трофеев были оставлены лучшие единицы техники и артиллерии.

По словам Экса, в Курской области были брошены американские танки M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы M-777.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил, что российские войска освободили более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными в Курской области. Всего в ходе наступательных действий было освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории.