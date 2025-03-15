Воронеж, 15 марта, 2025, 07:04 — ИА Регнум. За ночь 15 марта в небе над Воронежской областью подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили более 35 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он уточнил, что вражеские дроны были сбиты в пяти районах области. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений при отражении атаки ВСУ не допущено.

На территории Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА.

Гусев предупредил население региона о том, что приближаться к обломкам сбитых дронов небезопасно.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны ночью 15 марта отразили атаку беспилотников ВСУ в двух районах Ростовской области. Украинские дроны сбили в небе над Тарасовским и Чертковским районами.

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. Ночью 15 марта обстрелу подверглись несколько населённых пунктов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.