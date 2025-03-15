Ростов-на-Дону, 15 марта, 2025, 06:54 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны ночью 15 марта отразили атаку беспилотников ВСУ в двух районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

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Украинские дроны сбили в небе над Тарасовским и Чертковским районами, уточнил он.

По оперативной информации, при инциденте никто не пострадал, разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, в Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ ночью 15 марта отражали массированную атаку ВСУ. Удалось уничтожить более 15 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. Ночью 15 марта обстрелу подверглись несколько населённых пунктов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.