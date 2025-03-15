Москва, 15 марта, 2025, 06:48 — ИА Регнум. Аферисты предлагают жертвам позвонить по определённому номеру, удерживают их на линии и списывают значительные суммы денег. О новой уловке рассказали «РИА Новости» в МВД.

ИА Регнум Мошенники

Потерпевшим приходит SMS с просьбой перезвонить по указанному номеру, сообщая различные причины: помощь другу, изменение тарифов, проблемы со связью или банковской картой. После звонка жертву удерживают на линии, списывая крупные суммы.

В полиции пояснили, что это мошенническая схема, использующая сервисы с платными услугами по телефону. Чаще всего это развлекательные сервисы, в рекламе которых указано, что звонок платный. Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о необходимости оплаты за звонок.

Как передавало ИА Регнум, мошенники через Telegram стали распространять сообщения о смерти знакомых. Рассылка содержит APK-файлы, которые инициируют установку вредоносного программного обеспечения. Россиян призвали к осторожности и рекомендовали проверять любую поступающую информацию.

МВД России рекомендовало пользователям обновить Telegram, поскольку в новой версии была добавлена функция, которая поможет в борьбе с мошенничеством. Благодаря этой функции при установлении связи появится возможность увидеть дату регистрации и страну, в которой был зарегистрирован незнакомый номер.