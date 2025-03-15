Владикавказ, 15 марта, 2025, 06:44 — ИА Регнум. Угрозу атаки беспилотников объявили в Северной Осетии. Об этом ранним утром 15 марта сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

«В республике введён режим беспилотной опасности. Работает Оперативный штаб», — объявил он в Telegram-канале.

Меняйло призвал население сохранять спокойствие и верить только проверенной информации.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ ночью 15 марта отразили массированную атаку ВСУ. Удалось уничтожить несколько вражеских беспилотников.

Ночью 9 марта в аэропорту Владикавказа вводили ограничения на работу. План «Ковёр» сняли только утром. Также свою работу ограничивали воздушные гавани Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода.

Режим беспилотной опасности объявляли в Северной Осетии и в феврале. Все силы и средства перевели в режим повышенной готовности.