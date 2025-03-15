* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 15 марта, 2025, 06:25 — ИА Регнум. Военнослужащие США совместно с иракским и курдским региональным правительством ликвидировали в Ираке лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 14 марта заявил американский президент Дональд Трамп.

Иван Юдинцев ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Сегодня был ликвидирован беглый лидер ИГИЛ в Ираке. За ним неустанно охотились наши бесстрашные военные», — написал глава Белого дома в Truth Social.

Трамп добавил, что вместе с лидером ИГ уничтожили другого члена группировки.

Как сообщало ИА Регнум, власти Турции, Иордании, Ливана и Ирака договорились провести совместную с Сирией операцию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», заявил 9 марта министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади. Стороны подтвердили, что безопасность и стабильность в Сирии является залогом безопасности и стабильности для всех соседних с ней стран. Также на встрече министры обсудили контрабанду наркотиков и другие проблемы, присутствующие в регионе.