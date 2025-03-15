Москва, 15 марта, 2025, 06:23 — ИА Регнум. В 2025 году тех, кто владеет приватизированной квартирой, ожидают изменения, касающиеся прав пожизненных жильцов и сделок с недвижимостью. Подробности рассказал агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

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Так, с 1 сентября в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) можно указывать информацию о лицах, которые имеют право пожизненного проживания. Это делается добровольно, с согласия владельца недвижимости и самого жильца.

Любые операции с недвижимостью теперь требуют нотариально заверенного согласия всех жильцов, имеющих право на «вечное пользование». Это может вызвать определённые трудности при оформлении документов.

При сносе аварийного жилья, как отметил Осянин, альтернативу предоставляют всем жильцам, а не только собственникам. Важно, чтобы это было их единственное жильё и они имели статус нуждающихся.

Однако есть и потенциальные опасности. Изменения в законодательстве могут привести к усложнению процессов купли-продажи недвижимости, увеличению времени на оформление документов и дополнительным расходам на нотариальное заверение для участников сделок.

Как сообщало ИА Регнум, по поручению президента РФ Владимира Путина программа «Семейная ипотека» с 1 апреля распространится на вторичный рынок. Уточняется, что действовать она будет в российских регионах с низким уровнем строительства жилья, где возводится не более двух домов.

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