Вашингтон, 15 марта, 2025, 06:04 — ИА Регнум. Российские дипломаты в Вашингтоне осведомлены об экстрадиции в США из Израиля российского гражданина Ростислава Панева, но за какой-либо помощью он не обращался. Об этом заявили «РИА Новости» в посольстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Не обращался, мы в курсе его ареста», — сообщили в посольстве.

Американский минюст 14 марта сообщил, что гражданин России и Израиля Ростислав Панев, которого в США считают разработчиком программ-вымогателей хакерской группы LockBit, экстрадирован из Израиля в Вашингтон.

Хакеры путем вымогательства получили от своих жертв более 500 млн долларов, а их действия привели к убыткам на миллиарды долларов.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале власти Соединённых Штатов ввели санкции против двух россиян и провайдера Zservers, базирующегося в Барнауле, за содействие в кибератаках. Санкции были введены совместно с Британией и Австралией.

Хакерская группировка LockBit была основана россиянином Дмитрием Хорошёвым в сентябре 2019 года. Вознаграждение до 10 млн долларов предлагают за информацию о нем.

В декабре минюст США предъявил обвинения в киберпреступлениях арестованному в Израиле Паневу. Следствие считает, что он выступал в качестве разработчика программ-вымогателей.