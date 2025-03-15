Белград, 15 марта, 2025, 06:00 — ИА Регнум. К центру Белграда для встречи единомышленников из регионов Сербии для участия в акции протеста прибыли тысячи протестующих. Митинг запланирован на 15 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Сербии

По данным МВД республики, число протестующих в Белграде достигло 31 тыс. человек. Серьезных инцидентов и грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было, отметили в ведомстве.

Демонстранты с плакатами в руках вышли на улицы в районе площади Теразие. Участники акции свистят и используют дудки. В основном город заполонили студенты. Перед митингом молодёжь пешком и на велосипедах потянулась в Белград из разных населённых пунктов, передаёт ТАСС.

В соцсетях появилась информация о планах к полудню перекрыть основные автомобильные развязки. Около 19:00 мск протестующие соберутся на площади перед парламентом Сербии.

Как сообщало ИА Регнум, в Сербии с ноября 2024 года акции протестов проводят студенты и оппозиционные партии. Они требуют привлечь к ответственности виновных в гибели 15 человек при обрушении козырька над входом на железнодорожный вокзал в городе Нови-Сад.

В Сербии 8 марта снова провели протестные акции в связи с трагедией в городе Нови-Сад. Манифестации состоялись в Белграде, Нише, Крагуеваце, в Панчево под Белградом, Сомборе, Валево, Бечее и других городах и посёлках. Президент республики Александр Вучич заявил, что министр культуры Сербии Никола Селакович подвергся нападению в ходе массовых протестных акций.

4 марта в результате устроенной оппозицией потасовки в скупщине (парламенте) Сербии пострадали три женщины-депутата, одна из которых была на восьмом месяце беременности. Вице-премьер Сербии Александр Вулин 2 марта заявил, что организаторы протестов хотят свергнуть Вучича, но у них нет шансов. По его словам, у оппозиции нет подходящей личности, кто смог бы справиться с обязанностями главы республики.