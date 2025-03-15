Воронеж, 15 марта, 2025, 05:31 — ИА Регнум. В Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ ночью 15 марта отражают массированную атаку ВСУ. Удалось уничтожить еще больше 15 вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он уточнил, что украинские дроны были ликвидированы в небе над двумя районами области. Гусев также сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет.

На территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Ранее Гусев сообщал, что в одном из районов Воронежской области подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены несколько вражеских беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. Ночью 15 марта обстрелу подверглись несколько населённых пунктов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ночью и утром 14 марта российские средства ПВО уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Наиболее массированному налёту подверглась Брянская область, где сбили 15 БПЛА. Ещё пять дронов поразили над Белгородской областью, четыре — над Московским регионом, два — над Саратовской областью, по одному — над Калужской областью и Чёрным морем.