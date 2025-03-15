Вашингтон, 15 марта, 2025, 05:21 — ИА Регнум. С потерей контроля своих границ и ограничивая свободу слова граждан, европейские страны рискуют совершить цивилизационное самоубийство. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

ИА Регнум Джеймс Дэвид Вэнс

«Они не могут или не хотят — слишком много стран, чтобы контролировать свои границы. Я думаю, что Европа рискует совершить цивилизационное самоубийство», — уточнил он в интервью телеканалу Fox News.

Европе следовало бы уважать своих граждан, особенно в Германии, где фиксируется проблема с мигрантами. Вэнс добавил, что хочет дружественных отношений с европейцами. По его словам, разговоры друзей могут быть жёсткими, но при этом честными.

Как сообщало ИА Регнум, Соединённые Штаты поддерживают усилия по ограничению миграционных потоков в Европе, заявил Вэнс 14 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Принятие окончательного решения остаётся за гражданами Европы, продолжил он.

В январе бундестаг принял резолюцию блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по ужесточению миграционной политики. В её поддержку проголосовали 343 депутата, в том числе от «Альтернативы для Германии». Документ предполагал долгосрочный контроль на границах ФРГ, а также отказ во въезде иностранцам, не имеющим разрешения на пребывание в стране. Кроме того, предлагалось брать под стражу тех, кто обязан покинуть Германию.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал принятие данной резолюции тревожным сигналом для Германии. Он подчеркнул, что ему понадобится время, чтобы осмыслить произошедшее. 31 января бундестаг отклонил инициативу по ужесточению миграционной политики.