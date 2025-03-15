Вашингтон, 15 марта, 2025, 05:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в очередной раз напомнил, что конфликт на Украине мог привести к началу третьей мировой войны. Теперь же, по его мнению, угроза уменьшилась.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Москва

«Конфликт легко мог привести к третьей мировой войне. Из-за ядерного оружия это была бы такая война, какой никогда не бывало», — заявил глава Белого дома в своей речи в минюсте США 14 марта.

Трамп добавил, что на данный момент всё «гораздо лучше, чем было до того, как мы подключились к этому» вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп 28 февраля на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что тот играет с жизнями миллионов людей и рискует развязать третью мировую войну.

Ранее президент США также заявлял, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну и Вашингтон намерен не допустить такого развития событий.

13 марта в Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования конфликта на Украине. Путин в свою очередь озвучил информацию и дополнительные данные для Трампа, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Трамп, комментируя ответ Путина на своё предложение о перемирии, назвал его «многообещающим, но не полным».

14 марта глава Белого дома отметил, что Вашингтон получает хороший отклик от Москвы по вопросу урегулирования кризиса. Также Трамп, говоря о начале конфликта на Украине, подчеркнул, что не стоит задираться с тем, кто крупнее тебя.

Трамп пояснил, что был «саркастичен», когда ранее обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа.