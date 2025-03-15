Штат Мэриленд, США, 15 марта, 2025, 04:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил озабоченность судьбой украинских военных, которые попали в окружение в зоне боевых действий. Об этом глава государства заявил журналистам 14 марта перед вылетом во Флориду с военной базы Эндрюс в штате Мэриленд.

Иван Шилов ИА Регнум Поражение ВСУ

«Я очень обеспокоен [ситуацией] на поле боя. Там прямо сейчас находится очень уязвимая группа украинских военных, которые, в самом деле, окружены. Это не хорошо, потому что мы не хотим, чтобы они умерли», — уточнил он.

Трамп также призвал стороны конфликта к мирному урегулированию.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта в докладе президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что группировка ВСУ в Курской области окружена и изолирована. Верховный главнокомандующий поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион.

Путин 13 марта подтвердил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем.

14 марта Трамп сообщил, что направил российскому коллеге просьбу полностью пощадить окружённые в Курской области украинские вооружённые формирования. По словам главы Белого дома, тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и «находятся в очень плохом и уязвимом положении». Путин пояснил, что ознакомился с обращением Трампа и относится к нему «с пониманием». Российский лидер пообещал, что, если ВСУ сдадут оружие, им будут гарантированы жизнь и достойное обращение.