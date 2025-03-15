Москва, 15 марта, 2025, 04:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в тупике в вопросе спасения попавшей в окружение группировки ВСУ в курском приграничье. Какое бы он ни принял решение — оно будет проигрышным для него. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

По словам Рогова, российский лидер Владимир Путин поставил Зеленского в тупик, и если он не отдаст приказ своей армии сдаться, то его обвинят в гибели тысячи военных.

«Дать команду сдаваться — значит, признать свое поражение, что станет началом капитуляции. Зеленский находится, по сути, в цугцванге, когда любое действие для него проигрышное», — цитирует «РИА Новости» Владимира Рогова.

Ранее Путин на совещании Совета безопасности заявил, что Киев должен отдать приказ своим военнослужащим в Курской области сдаться в плен.

Как сообщало ИА Регнум, Путин занял правильную позицию по перемирию в зоне украинского конфликта, считает профессор Александрийского института университета Хельсинки Маркку Кангаспуро. Эксперт оценил, что президент не стал выступать против самого предложения о перемирии, а лишь внёс в него важные коррективы. По словам Кангаспуро, в нынешней ситуации России не за чем спешить в вопросе прекращения огня, ведь с каждым днём её позиция лишь укрепляется.

При отказе сложить оружие бойцы ВСУ в курском приграничье будут уничтожены, заявил 14 марта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. У киевского режима ещё есть шанс спасти военных, и ближайшие часы покажут, что они выбрали, добавил зампред Совбеза.