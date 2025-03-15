Белгород, 15 марта, 2025, 04:34 — ИА Регнум. ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. Ночью 15 марта обстрелу подверглись несколько населённых пунктов, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Так, в городе Валуйки в результате падения вражеского беспилотника и последующей детонации загорелась сухая трава. На место происшествия приехали пожарные расчёты.

В селе Муром Шебекинского округа ВСУ с беспилотника сбросили два взрывных устройства. В результате в одном частном доме повреждено остекление, во втором оказалась пробита кровля.

В селе Тишанка Волоконовского района частное домовладение и надворная постройка пострадали в результате сброса взрывного устройства с дрона.

Предварительно, пострадавших среди жителей нет, заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, ночью и утром 14 марта российские средства ПВО уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Наиболее массированному налёту подверглась Брянская область, где сбили 15 БПЛА. Ещё пять дронов поразили над Белгородской областью, четыре — над Московским регионом, два — над Саратовской областью, по одному — над Калужской областью и Чёрным морем.

Вечером 13 марта подразделения ПВО сбили три беспилотника над территорией Воронежской области, один — над Белгородской областью.