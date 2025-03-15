Волгоград, 15 марта, 2025, 04:27 — ИА Регнум. В ночь на 15 марта для обеспечения безопасности движения самолетов в двух регионах РФ были введены ограничения.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолеты

По информации Росавиации, временные ограничения ввели на прием и выпуск судов в аэропортах Волгограда в 03:33 мск и в Саратове — с 01:00 мск.

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

Как сообщало ИА Регнум, утром 14 марта временные ограничения вводились на работу московского аэропорта Внуково и калужского аэропорта Грабцево. В целях безопасности Внуково приостановил приём и отправку рейсов в 06:13 мск, Грабцево — в 05:25 мск.

Аэропорт в Нижнем Новгороде приостанавливал работу 11 марта в период массированной атаки украинских дронов на Московский регион. В тот день в общей сложности 83 борта ушли на запасные аэродромы, временно не принимали и не отправляли рейсы также столичное аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, а также воздушная гавань Туношна в Ярославле.