Берлин, 15 марта, 2025, 04:15 — ИА Регнум. Интересы России не следует игнорировать при расширении НАТО. Об этом 14 марта заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Иван Шилов ИА Регнум Ангела Меркель

«Дискуссия об интересах России должна иметь место. Дипломатические инициативы необходимо планировать заранее, чтобы они были доступны в нужный момент», — отметила она в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Меркель пояснила, что мнение президента России Владимира Путина о недопустимости расширения НАТО на восток нужно обсуждать.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчёркивал, что Россия учтёт прежний обман Запада при формировании позиции на будущих переговорах. Обещания российской стороне, в том числе по выполнению Минских соглашений и нерасширению НАТО на восток, оказались ложными. Это было признано Западом на высшем уровне, поэтому гарантий, что это не повторится, нет, отметил представитель Кремля. Песков добавил, что обман Запада с «Минском» стал уроком для Москвы. В частности, в обмане призналась Ангела Меркель, когда отошла от дел и не несла ответственности за положение вещей. Она утверждала, что выполнять соглашения никто не собирался, нужно было тянуть время.

В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО на Восток начинает выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России. Он уточнил, что руководители стран Североатлантического альянса игнорируют мнение и озабоченность российской стороны по этому поводу.