Вашингтон, 15 марта, 2025, 03:52 — ИА Регнум. Во время очередного общения президента США Дональда Трампа с прессой одна из журналисток задела микрофоном его лицо. Об инциденте сообщил телеканал Fox News.

кадр из видео Трампу ткнули микрофоном в лицо

Трамп разговаривал с журналистами на военной базе Эндрюс в штате Мэриленд. В момент, когда американский президент слушал вопрос от репортера, другая журналистка приблизила на штанге свой микрофон и задела Трампа по губам и щеке. За инцидент она тут же извинилась.

Трамп при этом с удивлением посмотрел на неё, подняв брови и сказал, что «она стала предметом большой истории».

«Вы это видели?» — спросил президент у присутствующих.

13 марта во время общения со СМИ Дональда Трампа и генсекретаря НАТО Марка Рютте в Белом доме политики посмеялись над экс-президентом США Джо Байденом, который не особо жаловал прессу и часто ругался с журналистами.