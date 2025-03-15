Вашингтон, 15 марта, 2025, 03:47 — ИА Регнум. Правительство США намерено существенно ограничить въезд в страну россиянам, белорусам, а также гражданам более 40 государств. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT).

Zboralski Американская виза

По данным издания, власти не готовы полностью закрывать свои границы для россиян и белорусов, визы смогут получить лишь предприниматели, посещающие США по рабочим вопросам. Скорее всего, туристы и мигранты из России и Белоруссии получат отказ на въезд в США.

Также ограничения предусмотрены в отношении 41 страны, распределить которые решили по трём категориям. К первой отнесли Афганистан, Бутан, Венесуэлу, Иран, Йемен, КНДР, Кубу, Ливию, Сирию, Сомали и Судан. Гражданам указанных государств запретили пересекать границу США.

Существенные ограничения на посещение Америки, кроме России и Белоруссии, предусмотрели для Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне, Туркменистана, Эритреи и Южного Судана.

Анголе, Антигуа и Барбуде, Бенину, Буркина-Фасо, Вануату, Гамбии, Доминиканской Республике, ДР Конго, Зимбабве, Кабо-Верде, Камбодже, Камеруну, Конго, Либерии, Мавритании, Малави, Мали, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Китсу и Невису, Сент-Люсии, Чаду и Экваториальной Гвинее отвели роль стран, в отношении которых информации о проверках недостаточно. Для них необходим частичный либо полный запрет на въезд в США.

Список стран не окончательный, американские власти могут внести изменения, заключили авторы статьи.

Как сообщало ИА Регнум, по данным агентства Reuters, администрация президента США Дональда Трампа ввела беспрецедентные меры по отслеживанию и последующей депортации сотен тысяч несовершеннолетних нелегальных мигрантов. Только с 2019 года границу США и Мексики пересекли более 600 тыс. детей-мигрантов без родителя или законного опекуна. Ещё во время президентской гонки Трамп обещал закрыть южную границу и остановить поток мигрантов. По указу главы Белого дома 22 января был приостановлен въезд мигрантов через южную границу США.

Трамп 4 марта заявил, что Белый дом готовится к запуску программы «золотая карта» для иностранных инвесторов. Она скоро должна поступить в продажу. Приобретённая за 5 млн долларов карта позволит самым успешным предпринимателям со всего мира получить путь к гражданству США, отмечал он.