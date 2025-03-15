Лондон, 15 марта, 2025, 03:21 — ИА Регнум. Спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным пришлось несколько часов ожидать аудиенции. Такое заключение сделал британский телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА Регнум Стив Уиткофф и Дональд Трамп

Отмечается, что Уиткофф, которого в Вашингтоне называют «решалой», не менее восьми часов ждал окончания переговоров Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По информации издания, Путин в конце концов всё-таки уделил Уиткоффу время, разговор прошел за закрытыми дверями поздним вечером.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта в Кремле прошла встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа, который передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования конфликта на Украине. Путин в свою очередь передал через Уиткоффа информацию и дополнительные данные для Трампа, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В этот же день Путин заявил, что Россия в целом поддерживает инициативу США о приостановке огня на Украине на 30 дней, «но есть нюансы». В их числе — будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.

Трамп, комментируя ответ Путина на своё предложение о перемирии, назвал его «многообещающим, но не полным». 14 марта глава Белого дома отметил, что Вашингтон получает хороший отклик от Москвы по вопросу урегулирования кризиса.