Москва, 15 марта, 2025, 03:06 — ИА Регнум. Из Киева поступали предложения создать на территории Белоруссии лагеря для военнопленных. Об этом 14 марта заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Они задумали на территории Беларуси создать лагеря, где будут содержаться военнопленные. Это с Украины было предложение», — пояснил Лукашенко телеведущей Ольгой Скабеевой в ходе интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По замыслу Киева Белоруссия должны была контролировать эти лагеря, размещать в них попавших в плен украинцев и россиян, заниматься обеспечением, досмотром, оказанием медпомощи раненым, добавил Лукашенко. По его словам, на Украине обещали финансирование лагерей.

В ответ Лукашенко предложил украинской стороне договариваться с Россией и помочь в случае положительного решения Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Александр Лукашенко утверждал, что Белоруссия поддерживает определённые контакты с украинцами, в России об этом знают. Украинский народ должен когда-то начать восстанавливать страну и договариваться с соседями, подчеркнул белорусский лидер.

Киев хотел провести с Москвой обмен пленными в формате «всех на всех», сообщило в феврале агентство «Укринформ». Указывалось, что соответствующее предложение было разработано штабом совместно с МИД Украины и офисом главы киевского режима. При этом официального подтверждения этой информации от украинских властей не поступало.