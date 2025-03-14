Халл, Великобритания, 15 марта, 2025, 02:54 — ИА Регнум. Капитану контейнеровоза Solong Владимиру Мотину, столкнувшегося с нефтяным танкером рядом с британским побережьем, выдвинули обвинения. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе полиции британского графства Хамберсайд.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеровоз в порту

Россиянину Владимиру Мотину 59 лет, он из Приморского района Санкт-Петербурга. Британия обвиняет капитана в непредумышленном убийстве по неосторожности.

Капитан судна находится под стражей в суде Кингстон-апон-Халла. Первые слушания пройдут в магистратском суде уже 15 марта.

Как сообщало ИА Регнум, пять российских граждан, включая капитана Мотина, находились на борту контейнеровоза Solong, который столкнулся с танкером Stena Immaculate у британских берегов 10 марта. Вечером 13 марта российские дипломаты поговорили с капитаном по телефону, он и остальные четверо граждан РФ чувствуют себя хорошо.

10 марта контейнеровоз Solong столкнулся с танкером, стоявшим на якоре. В результате на судах вспыхнул пожар, прогремели взрывы. Было эвакуировано 36 моряков. Один член экипажа числится пропавшим без вести, его поиски прекращены.

На борту танкера Stena Immaculate было около 220 тыс. баррелей авиационного топлива Jet-A1. После ЧП часть его могла попасть в море — по меньшей мере один грузовой бак оказался повреждён.

Контейнеровоз перевозил ядовитый груз — цианид натрия. На борту было 15 контейнеров с химвеществом. Также судно перевозило неизвестный объём алкоголя.