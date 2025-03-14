Вашингтон, 15 марта, 2025, 02:31 — ИА Регнум. Корабль Crew Dragon в ночь на 15 марта успешно запустили из центра Кеннеди во Флориде к Международной космической станции (МКС). В составе экипажа находится россиянин Кирилл Песков.

NASA Johnson SpaceX Crew Dragon Endeavour приближается к МКС

На корабле к МКС также отправились астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси. Запуск состоялся по соглашению о перекрёстных полётах между Роскосмосом и NASA. После этого корабль доставит на Землю американских астронавтов, которые вместо недели провели на орбите девять месяцев.

В «Роскосмосе» уточнили, что стыковка Crew Dragon к модулю Harmony американского сегмента МКС запланирована на 16 марта в 06:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, запланированный на 13 марта запуск к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon с российским космонавтом Песковым в составе экипажа Crew-10 отложили незадолго до старта. Старт ракеты-носителя Falcon 9 планировали провести в 02:48 мск.

NASA из-за неблагоприятных погодных условий объявило о перенесённом на 14 января старте корабля Crew Dragon. Кроме того, специалистам пришлось работать над устранением неполадок гидравлической системы с зажимным рычагом наземной опоры ракеты Falcon 9 на стартовом комплексе во Флориде.