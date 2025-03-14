Москва, 15 марта, 2025, 02:41 — ИА Регнум. Киевский режим должен отдать приказ своим военнослужащим в Курской области сдаться в плен, заявил президент России Владимир Путин 14 марта на совещании Совета безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум Статья Опрос экспертов-политологов по разговору Путина и Трампа

Глава государства высказал мнение о призыве американского коллеги Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области украинских военных.

Путин пояснил, что ознакомился с обращением Трампа и относится к нему «с пониманием».

«С пониманием относимся к призыву Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера», — заявил Владимир Путин.

Президент пообещал, что, если вэсэушники сдадут оружие, им будут гарантированы жизнь и достойное обращение.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта Трамп сообщил, что направил российскому коллеге просьбу полностью пощадить окружённые в Курской области формирования Вооруженных сил Украины. По словам главы Белого дома, тысячи украинских военных окружены российскими войсками и «находятся в очень плохом и уязвимом положении».

Как заявлял ранее Владимир Путин, ВСУ в Курской области совершили многочисленные преступления против гражданского населения, которые квалифицируются Генпрокуратурой РФ как терроризм.

При отказе сложить оружие бойцы ВСУ в курском приграничье будут уничтожены, заявил 14 марта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. У киевского режима ещё есть шанс спасти военных, и ближайшие часы покажут, что они выбрали, добавил зампред Совбеза.

При этом украинские боевики цинично продолжают атаковать населённые пункты Курской области. Жителям приграничья после освобождения территорий пока небезопасно возвращаться в свои дома, заявил 14 марта врио губернатора региона Александр Хинштейн.