Вашингтон, 15 марта, 2025, 02:10 — ИА Регнум. Украинский конфликт мог привести к началу третьей мировой войны, однако теперь ситуация улучшилась. Об этом 14 марта заявил президент США Дональд Трамп.

Northjersey.com Дональд Трамп

«Всё шло к третьей мировой войне… Но, думаю, у нас всё неплохо. Гораздо лучше, чем было до того, как мы подключились к этому», — пояснил он.

Глава Белого дома предположил, что из-за ядерного оружия это была бы невиданная ранее война.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта президент Владимир Путин в ходе расширенной коллегии МВД заявил, что России навязали вооружённый конфликт на Украине. В данной ситуации необходимо обеспечить и гарантировать порядок, дисциплину и строгое соблюдение закона, нельзя допускать никакой расхлябанности ни по одному из направлений деятельности, поставил задачу российский лидер.

Соединённые Штаты прямо говорят о желании урегулировать украинский конфликт, а европейские страны, напротив, требуют продолжения боевых действий, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что за последние 500 лет все трагедии мирового масштаба, в том числе колонизация, Крымская война, Первая и Вторая мировые войны, зарождались именно на просторах Европы или были результатом европейской политики. При этом, по словам дипломата, США не были причиной или же подстрекателем этих катастроф.

Трамп 28 февраля на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что тот играет с жизнями миллионов людей и рискует развязать третью мировую войну. Ранее президент США также заявлял, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну и Вашингтон намерен не допустить такого развития событий.