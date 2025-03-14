Москва, 15 марта, 2025, 02:05 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, чтобы установить, причастен ли бывший замминистра обороны Тимур Иванов к другим коррупционным преступлениям. Об этом стало известно ТАСС.

Mil.ru Тимур Иванов

По информации издания, в ходе расследования появились подозрения, что бывший высокопоставленный военный мог совершать преступления не только в обстоятельствах, которые ему уже инкриминируются сейчас, но и в другие периоды времени.

На данный момент Иванова обвиняют в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей, крупной растрате в 205 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

Как сообщало ИА Регнум, Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года. По данным следствия, бывший замглавы Минобороны вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Иванов не признаёт вину. Его счета арестованы в рамках обеспечительных мер. Также арестованы счета членов его семьи. Следствие установило, что фигурант распределял деньги, полученные преступным путём, на счета членов семьи и знакомых.

Басманный суд 17 декабря продлил арест Тимуру Иванову до 23 марта. Также на три месяца продлили арест второму фигуранту — предпринимателю Сергею Бородину.