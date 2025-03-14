Сумы, Украина, 15 марта, 2025, 01:50 — ИА Регнум. На Украине в ночь на субботу, 15 марта, 11 взрывов прогремело в Сумах, сообщил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Об инцидентах он заявил на видео, опубликованном в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По информации «Сумыоблэнерго», в Сумах после взрывов произошли перебои с электроснабжением. Ведутся восстановительные работы.

Как передавало ИА Регнум, в Одесской области повреждён энергетический объект, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В результате взрывов 8 марта пострадал объект энергетической инфраструктуры на территории Одесской области. Ночью в нескольких украинских регионах, в том числе в Одесской области, объявляли воздушную тревогу.

В Минобороны России неоднократно указывали на то, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.