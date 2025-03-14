Черноморск, Украина, 15 марта, 2025, 01:42 — ИА Регнум. В Одесской области повреждён энергетический объект. Об этом 15 марта сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Seaport.com.ua Порт Черноморск ночью

«Из-за повреждения энергетической инфраструктуры полностью обесточен город Черноморск», — уточнил он в Telegram-канале.

Кипер добавил, что к ликвидации последствий удара привлечены соответствующие службы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта в результате взрывов пострадал объект энергетической инфраструктуры на территории Одесской области. Ночью в нескольких украинских регионах, в том числе в Одесской области, объявляли воздушную тревогу.

Работу трёх котельных остановили в результате прогремевших взрывов в Одессе в ночь на 4 марта. Накануне вечером в городе несколько раз объявлялся режим воздушной тревоги.

В Минобороны России неоднократно указывали на то, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.