Вашингтон, 15 марта, 2025, 01:40 — ИА Регнум. Вашингтон сейчас не считает нужным ужесточать санкции в отношении России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

(сс) Palácio do Planalto Сенатор-республиканец Марко Рубио

Страны G7 на встрече глав МИД в провинции Квебек в Канаде пригрозили новыми ограничительными мерами и дополнительной поддержкой Киева, если Москва не согласится на прекращение огня.

Рубио объяснил, почему американский президент Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции.

«Есть возможность ввести санкции против России, но Дональд Трамп не хочет этого делать в данный момент, так как рассчитывает усадить обе стороны конфликта за стол переговоров», — пояснил госсекретарь.

Рубио добавил, что США не могут контролировать решения европейских стран.

Как сообщало ИА Регнум, страны — члены «Большой семёрки» обсуждают введение новых антироссийских санкций. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на проект финального заявления по итогам встреч глав МИД G7 в Канаде.

Представители G7 отмечали, что в случае отказа России от временного прекращения огня на Украине против неё могут быть введены новые санкции.