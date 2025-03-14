Москва, 15 марта, 2025, 01:20 — ИА Регнум. По поручению президента РФ Владимира Путина программа «Семейная ипотека» с 1 апреля распространится на вторичный рынок. Уточняется, что действовать она будет в российских регионах с низким уровнем строительства жилья, где возводится не более двух домов. Об этом сообщили в Министерстве финансов 14 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Таким образом, возможность купить квартиру по ставке до 6% получат семьи с ребенком в возрасте до 6 лет включительно. Покупка возможна по этим условиям лишь один раз.

Есть оговорка — дом должен быть не старше 20 лет и не считаться аварийным. При этом квартиру нельзя покупать у взаимозависимых лиц.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Путин сообщил, что программы льготной ипотеки, действующие в России, позволили добиться рекордных темпов строительства жилья. Президент подчеркнул, что жилищные условия смогли улучшить сотни тысяч семей.

20 декабря в ходе заседания правительства по вопросам поддержки семей глава государства поручил сохранить льготную семейную ипотеку под 6% без каких-либо сокращений. Он также призвал распространить эту программу на вторичное жильё. Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в 2025 году на программу семейной ипотеки средства из федерального бюджета выделят в полном объёме.

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что Москва и Санкт-Петербург не будут включены в список, где разрешат семейную ипотеку на вторичное жильё, так как в этих городах строится много жилой недвижимости.